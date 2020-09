Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il futuro di Sebastiano Esposito si prospettano due opzioni per la prossima stagione. Dopo il Crotone c’è anche il Parma in corsa per accaparrarsi, in prestito per una stagione, le prestazioni dell’attaccante dell’Inter che attualmente è la quarta punta agli ordini di Conte.