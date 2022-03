Inter, tre squadre di Serie A pensano a Esposito per la prossima stagione

Tre squadre italiane sulle tracce di Sebastiano Esposito, baby attaccante dell'Inter ora in prestito al Basilea

Tre squadre italiane sulle tracce di Sebastiano Esposito, in prestito al Basilea. L’attaccante 19enne di proprietà dell’Inter è finito nel mirino di Atalanta, Lazio e Sassuolo, che pensano a lui come rinforzo per la prossima stagione. Con la maglia degli svizzeri ha realizzato 5 gol e 8 assist in 25 partite. Lo fa sapere Calciomercato.com.