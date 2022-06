Esposito, domani visite e firma con l’Anderlecht. E’ c’è una novità sulla formula con l’Inter

E' ormai fatta per il trasferimento di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. Secondo Di Marzio, infatti, domani l'attaccante sarà in Belgio

E' ormai fatta per il trasferimento di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, domani l'attaccante di proprietà dell'Inter sarà in Belgio, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto con il suo nuovo club. C'è una novità sulla formula: Esposito si trasferirà sì in prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter conserverà un diritto di controriscatto fissato a un milione di euro.