In estate si profila una cessione: “E’ in scadenza 2024, l’Inter risparmia sul ricco ingaggio”

Sfoltire la rosa, provando a liberarsi di ricchi ingaggi di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Simone Inzaghi

Sfoltire la rosa, provando a liberarsi di ricchi ingaggi di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. E' quello che intende fare l'Inter e, in questo senso, la cessione di Valentino Lazaro a titolo definitivo sembra un'ipotesi più che concreta. Tanto più che il Torino, dove l'austriaco gioca attualmente in prestito, avrebbe serie intenzioni di acquistare il cartellino del calciatore: