Questa nuova avventura rappresenta una possibilità di riscatto per il ventinovenne, dopo un’esperienza deludente al Paris Saint-Germain. Skriniar ritroverà così Icardi, con cui aveva vissuto un turbolento addio all’Inter, in circostanze che hanno lasciato entrambi invisi a molti tifosi nerazzurri.

Skriniar era arrivato al PSG con grandi aspettative, lasciando l’Inter a parametro zero dopo aver rifiutato il rinnovo proposto da Beppe Marotta. Tuttavia, in Francia non è mai riuscito a imporsi, finendo ai margini della squadra sotto la guida di Luis Enrique. Dopo aver rifiutato diverse offerte dall’Arabia Saudita la scorsa estate, ora cercherà di rilanciarsi nella Süper Lig, dove dovrebbe trovare maggiore continuità e riconquistare la forma che aveva fatto di lui uno dei migliori difensori ai tempi dell’Inter e della Sampdoria.