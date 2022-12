L’Inter si gode il gioiello Fabbian: “Soffiato alla Juve, quanti milioni vale oggi”

L'Inter monitora costantemente la crescita del gioiello Fabbian, già a quota 5 gol con la Reggina: ecco quanti milioni vale oggi

Alessandro Cosattini

“Non conoscevo Fabbian ed è stata brava la società, è stato bravo il suo procuratore che mi ha sfinito per questo giocatore”. Sono state queste le parole a Sky di Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, sul classe 2003 di proprietà dell’Inter. Fin qui in Serie B ha realizzato 5 gol da mezzala, il suo rendimento e soprattutto la sua crescita sono sotto gli occhi di tutti. In primis di Simone Inzaghi, fratello di Pippo, e del duo Marotta-Ausilio. L’Inter monitora costantemente Fabbian, consapevole che oggi è uno dei gioielli più brillanti per presente e futuro.

Quanto vale oggi Fabbian — Calciomercato.com ha fatto il punto sul giocatore, tra passato, presente e futuro appunto: “Fabbian è arrivato dal Padova, frutto del lavoro di scouting portato avanti da Giavardi, che all’epoca riuscì a soffiarlo alla Juventus. Ha chiuso la trafila nerazzurra da campione d’Italia, vincendo, a Reggio Emilia, la finale scudetto contro la Roma. […] Cinque gol in questa prima parte di stagione, ma anche tanta tanta sostanza e fisicità lì nel cuore del centrocampo della Reggina che, un po’ come lui, non partiva con i favori della critica, mentre adesso si trova al secondo posto in classifica, in piena corsa promozione.

E adesso, per Fabbian, arrivano anche le attenzioni del mercato. Per l’Inter non ci sono dubbi, in viale della Liberazione sono certi che il valore di Fabbian sia già molto vicino ai 20 milioni di euro, per quello che è stato il suo impatto alla prima esperienza in B e per quello che è il panorama calcistico italiano attorno a lui", si legge. L'Inter si gode la crescita di Fabbian, per ora da lontano...