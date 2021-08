In Italia parlano di Faivre-Inter? L’Equipe: “Il giocatore vuole andare al Milan”

SM ha parlato di corsia preferenziale per il giocatore visti i prestiti di Salcedo e Agoume al club francese. Per il quotidiano francese rossoneri in vantaggio

Eva A. Provenzano

In Italia, SportMediaset ha parlato di Romain Faivre come di un possibile obiettivo nerazzurro per la prossima stagione. Gioca nel Brest, la squadra nella quale giocheranno in prestito Salcedo e Agoume. In Francia però continuano a parlarne in chiave Milan.

Questo è quanto scrive L'Equipe, quotidiano sportivo francese: "Da qualche settimana si conosce l'interesse del club rossonero che ha fatto una prima offerta da oltre 10 milioni di euro nello scorso fine settimana. Il Brest chiede 15 milioni di euro per il suo trequartista. Il Milan dovrebbe fare un altro tentativo in questo fine settimana. Si troverà modo di conciliare le posizioni? Una cosa è chiara in questa trattativa. Il calciatore (23 anni) vuole entrare nel club italiano. Nonostante l'incertezza che circonda il suo futuro, Faivre dovrebbe far parte dei convocati del Brest per Strasburgo".

(Fonte: L'Equipe.fr)