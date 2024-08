Foot Mercato – Faye, accordo vicino tra Barcellona e Rennes. I dettagli

Il calciatore, considerato alternativa a Palacios tra i profili valutati dall'Inter per la difesa, sembra vicino al trasferimento in Ligue1

Era l'alternativa a Tomas Palacios per l'Inter. Il club nerazzurro sta cercando un difensore per completare la rosa di Inzaghi e l'alternativa al calciatore argentino di proprietà del Talleres era proprio Mikayil Faye, calciatore di proprietà del Barcellona. Da quanto scrive Santi Aouna Barcellona e Rennes sono vicini all'accordo per il giocatore.