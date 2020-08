FCIN1908 – Inter, rottura con Vergani: non convocato per il ritiro della Primavera, sarà addio

Tra Inter ed Edoardo Vergani è rottura totale e definitiva. Secondo quanto appreso in esclusiva da FCInter1908.it, l’attaccante classe 2001 non è convocato per il ritiro della Primavera di Madonna in quel di Chatillon e quindi non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per la partita di Youth League contro il Rennes in programma domenica 16 agosto alle ore 15.00. Il futuro di Vergani sarà lontano dall’Inter – nonostante un contratto fino al 2023 – e difatti gli agenti sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione in vista della nuova stagione.