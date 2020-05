FCIN1908 / Inter, altro acquisto giovane: fatta per Nikolaos Botis, portiere greco che…

Il calcio giovanile è fermo, ma il settore dell’Inter sta già lavorando e definendo gli acquisti in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Fcinter1908 i nerazzurri avrebbero messo a segno un altro colpo . Si tratta di Nikolaos Botis, portiere classe 2004, titolare dell’U17 del PAOK Thessaloniki. Il giocatore è stato utilizzato leggermente sotto età (gioca con i 2003) e compare già nella numerazione ufficiale della prima squadra (con la quale probabilmente si allena). Il suo contratto con la squadra greca sarebbe andato in scadenza nel 2022, quello con i nerazzurri avrà naturalmente una durata di tre anni.

Al giovane talento europeo erano interessati diversi club internazionali e anche alcuni italiani. Ma l’Inter, come è successo già in passato per prospetti come Radu e Vanheusden, è molto brava a spazzare via la concorrenza e a chiudere prima di tutti. Botis avrebbe l’età per giocare in U17 ma non è assolutamente escluso che possa ripercorrere il percorso del giovane Stankovic e bruciare la tappe. Pronto per essere aggregato alla Primavera.

(FCIN1908)