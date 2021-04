FCIN1908 / D’Ambrosio, zero contatti col Milan: vuole l’Inter fino all’ultimo

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, sul difensore nerazzurro in scadenza di contratto ci sarebbero già 4 squadre ma non i rossoneri.

