Una decina di giorni fa a Londra, quando i nerazzurri hanno giocato in amichevole contro il Chelsea, Piero Ausilio ha incontrato infatti l’agente di Dumfries, avvicinando notevolmente la fumata bianca. L'ex Psv non andrà così in scadenza, rimanendo invece in nerazzurro: il nuovo contratto è ormai pronto.