Ancora da definire il futuro di Martin Satriano : come testimoniato dalle immagini di Fcinter1908, l'attaccante uruguayano ha da poco lasciato la sede dell'Inter, dove ha avuto un incontro diretto con la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo c'è la proposta del Brest, club francese con cui il classe 2001 ha giocato nella scorsa stagione in prestito (36 presenze e 6 gol complessivi), contribuendo alla storica qualificazione dei bretoni in Champions League.

Le due società hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, che ha però preferito prendersi ancora qualche giorno di tempo. Satriano, infatti, all'uscita dal quartier generale interista si è trincerato dietro a un "non posso dire nulla" alla domanda sul suo futuro. Il Brest rimane in attesa, ma per la fumata bianca bisognerà aspettare.