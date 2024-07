Come spiega il Corriere dello Sport "È tutto fatto, infatti, per il ritorno di Satriano in Francia, al Brest. Le due società sono d’accorto per una cessione a titolo definitivo per 6 milioni più bonus. Non c’è ancora, invece, il sì dell’uruguaiano, che l’anno scorso ha contribuito all’exploit del Brest, capace di finire terzo in Ligue 1 e di qualificarsi alla prossima Champions. Satriano immaginava di poter compiere un passo in più ma in viale Liberazione si augurano che, nel giro di qualche giorno, l’affare si sblocchi".