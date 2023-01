All. Feyenoord: “Ritorno de Vrij ipotesi irrealistica, non possiamo permettercelo”

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha escluso un ritorno di Stefan de Vrij in Olanda, nel club che lo ha lanciato nel grande calcio

Intervistato dall'Algemeen Dagblad, Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha escluso un ritorno di Stefan de Vrij in Olanda, nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, una possibilità di mercato di cui si era parlato delle ultime ore. Ecco le parole di Slot:

"Dobbiamo fare affidamento sull'amore per il club, non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di De Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici per noi al momento".