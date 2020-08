Sport – La FIFA dà ragione a Messi: può liberarsi dal Barça a parametro zero per all’estero

Secondo la FIFA, Leo Messi sarebbe libero di esercitare la clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Barcellona e liberarsi così a parametro zero per giocare in una squadra all’estero. A riportare l’importantissima indiscrezione è il quotidiano catalano Sport, molto vicino alle vicende di casa Barça. Messi, infatti, qualora chiedesse di andare a giocare in una squadra estera e qualora questa squadra chiedesse alla FIFA di poter acquistare il giocatore, il Barcellona non sarebbe in diritto di opporsi, dato che le parti in gioco potrebbero appellarsi al diritto del calciatore di esercitare le proprie funzioni.

Sarà poi eventualmente l’intervenuto di un tribunale a stabilire se comunque Messi dovrà pagare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro attualmente presente nel contratto, o comunque parte di essa. All’estero, comunque, il regolamento FIFA ha la precedenza su quello spagnolo. In caso di trasferimento all’estero di Messi, dunque, il Barcellona non potrebbe appellarsi al decreto regio 1006, che prevede proprio che sia lo stesso calciatore a dover versare i soldi della clausola in caso di trasferimento a un’altra società spagnola.

Fuori dai confini spagnoli, il suddetto decreto non ha valenza. Dunque, subentra il regolamento FIFA. Che sembra dare davvero ragione a Messi.

(Fonte: Sport)