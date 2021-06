Di Marzio: “Florenzi fuori dai piani della Roma, so già dove vuole giocare”

L'esperto di calciomercato di Sky Sport ha parlato del futuro dell'esterno, reduce dal prestito al PSG e ora impegnato in Nazionale

C'è anche il nome di Alessandro Florenzi tra i profili di mercato accostati all'Inter per la fascia destra. Di questa ipotesi ha parlato così Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, a Sky Sport: "Florenzi? Penso non rientri nei piani della Roma, la società ha fatto altre scelte: Karsdorp ha fatto una stagione importante e su Reynolds si è investito, per la destra ci sono loro. Sull'altra fascia ci sono Spinazzola e Calafiori. E so che Florenzi vorrebbe continuare al PSG o comunque all’estero".