Florenzi proposto più volte all’Inter: “Ha un chiaro obiettivo per il futuro”

L'esterno della Nazionale, reduce dal prestito al PSG, ha le idee chiare verso la prossima stagione e non solo

Dopo la vittoria agli Europei con la Nazionale, Alessandro Florenzi aspetta novità sul suo futuro. Non rientra nei piani della Roma e di José Mourinho, è destinato a partire in estate. Serie A o estero? Arrivano novità da Calciomercato.com.

“L'erede di Totti e De Rossi da due anni di fatto non è più centrale nel progetto della sua Roma. Alessandro Florenzi ha accettato prima il Valencia, poi il Paris Saint Germain dove ha disputato un'annata da protagonista che lo ha portato a un'Europeo iniziato da protagonista, ma perso quasi in toto per infortunio. Ieri ha rivisto il campo nei minuti finali e il suo futuro, ancora lontano da Trigoria, è ancora tutto da scrivere. Proposto più volte all'Inter in Italia, il suo futuro potrebbe essere ancora all'estero, perché i Mondiali di Qatar 2022 sono un'obiettivo che non vuole mancare”, si legge.