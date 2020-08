Mercato, Fofana a sorpresa: “Voglio andare al Lens, spero l’Udinese lo capisca”

“Voglio ringraziare l’Udinese dove ho trascorso quattro buone stagioni. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un terreno d’intesa. In ogni caso io ho deciso: ho scelto il Lens e voglio esserci per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto“.

Così il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana nel corso di un’intervista all’Equipe. “Lens è anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. Io non ho avuto esitazioni e nonostante ci siano state molte altre offerte, mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. Così mi sono convinto“, aggiunge il 25enne ivoriano.