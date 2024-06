Romano – Fonseca-Milan, ‘here we go’: ha già firmato, ecco tutti i dettagli

Sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore del Milan. Come riporta Fabrizio Romano, è già tutto fatto: tutti i documenti sono stati infatti firmati la scorsa settimana, mentre i componenti dello staff del portoghese lo faranno oggi. Il contratto sarà fino a giugno 2026 con opzione per il terzo anno e per i primi due anni guadagnerà 2,5 milioni a stagione.