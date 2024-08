Anche in Francia parlano di Milan Skriniar . Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul suo ritorno in Serie A, quest'oggi da Romano , ha parlato di un trasferimento in Arabia all'Al-Nassr, la squadra di Marcelo Brozovic . Rmc Sport conferma che è in corso una trattativa tra l' Al-Nassr e il PSG : "Il club saudita ha avviato la trattativa con la società francese in vista di un trasferimento. Al momento non è stato raggiunto l'accordo e l'operazione è lungi dall'essere completata", si legge sul sito sportivo francese.

Il giocatore vale sui 30 mln di euro. Dopo solo un anno dall'addio all'Inter - la squadra con cui ha preferito non rinnovare lasciando Milano a parametro zero - lo slovacco è stato messo in discussione. Non rientra nei piani di Luis Enrique, allenatore della squadra francese. Il difensore aveva espresso il desiderio di restare a Parigi dopo gli Europei ma non ha giocato nelle prime gare della stagione. È rimasto in panchina contro il Le Havre, alla prima di questa nuova stagione, e la settimana dopo non è rientrato neanche tra i convocati per la gara contro il Montpellier.