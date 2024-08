Milan Skriniar non ha trovato in Francia il successo e la felicità che sperava. Con il Psg si è aperto un capitolo, nella sua carriera calcistica, più negativo che positivo. Partito dall'Inter come titolare praticamente inamovibile a Parigi ha spesso scoperto la panchina. Secondo Fabrizio Romano il difensore slovacco potrebbe tornare nel nostro campionato: "Occhio a Skriniar per la Serie A da qui a fine mercato, il PSG non ci punta, Luis Enrique non ci punta. Per Skriniar io starei attento per la Serie A, non mi risulta Juve, ma occhio ad altri club italiani, possono esserci movimenti".