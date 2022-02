Inter, Frattesi da mesi nel mirino: “Chieste informazioni da questa data esatta”

L'Inter ha in Gianluca Scamacca il primo obiettivo per l'attacco, ma segue con attenzione anche Davide Frattesi

L'Inter ha in Gianluca Scamacca il primo obiettivo per l'attacco, ma segue con attenzione anche Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è molto apprezzato da Simone Inzaghi e dalla società, è visto come il nuovo Barella dal club. Un profilo che andrebbe a rinforzare ulteriormente la mediana in estate, quando dirà addio Matias Vecino, in scadenza di contratto. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter ha chiesto informazioni al Sassuolo non solo nel mese di gennaio, ma già da ottobre, dopo i primi mesi del giocatore in Serie A. È la prima scelta per il centrocampo nerazzurro in vista dell'estate.