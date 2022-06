RaiSport – Frattesi, Inter non vuole investire 30 mln. La Roma gioca le sue carte

Fino a qualche tempo fa lo davano all'Inter ma ora Frattesi sembra sempre più vicino alla Roma. A La Domenica Sportiva Ciro Verenato ha spiegato: "In questo momento il club nerazzurro, forse neanche la forza di spendere 30 mln per il centrocampista del Sassuolo. I giallorossi sì, per due motivi. Intanto perché è un prodotto del vivaio e la società, quando lo ha ceduto ai neroverdi, ha conservato un diritto del 30% sulla futura rivendita. Nell'operazione potrebbe rientrare anche una contropartita, come Felix per esempio".