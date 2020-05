Inter, brusca frenata su Vidal: non sarà la contropartita per Lautaro. Il prescelto è un altro

Non sarà Arturo Vidal una delle contropartite tecniche che il Barcellona inserirà all’interno dell’operazione Lautaro Martinez.

Secondo il quotidiano catalano Sport, l’interesse dell’Inter per il centrocampista cileno si sarebbe notevolmente raffreddato, nonostante le insistenze di Antonio Conte. Oltretutto, il giocatore avrebbe espresso la sua volontà di rimanere a Barcellona fino al termine del suo contratto (in scadenza nel giugno del 2021), e le parole del tecnico Quique Setien lasciano intendere che il club blaugrana punterà ancora sull’ex calciatore della Juventus.

L’Inter, che non ha mai voluto inserire Vidal nell’affare Lautaro (a meno di un prestito), per il centrocampo starebbe virando su altre soluzioni: in primis, rivalutare Eriksen e Sensi. Secondo, l’investimento sarà per un giovane di talento. Il nome in cima alla lista nerazzurra rimane quello di Sandro Tonali, gioiellino classe 2000 del Brescia.