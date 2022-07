Mercato, il futuro di Akanji è incerto. Dalla Germania: “Ecco cosa preferirebbe fare l’Inter”

Il Borussia Dortmund svolgerà la preparazione a Bad Ragaz. Secondo le informazioni raccolte da Ruhr Nachrichten il caso Akanji si complica. Al ritiro del club tedesco sarà presente anche Manuel Akanji. Il contratto del difensore della Nazionale svizzera scade tra un anno ma il giocatore non ha nessuna intenzione di prolungare con il club. E il Borussia ha un parco difensori già piuttosto definito. La situazione è complicata, scrive Ruhr Nachrichten. Il Borussia non ha ricevuto finora offerte per il difensore. Si parla finora solo di potenziali corteggiatori come il Manchester United e l'Inter. Secondo quanto riportato dal sito tedesco i nerazzurri preferirebbero aspettare a ingaggiare nel 2023 Akanji a paramentro zero. L'Inter ha anche valutato di ingaggiare l'ex difensore del Borussia Axel Zagadou a parametro zero. Il futuro di Akanji rimane incerto, le sue ambizioni di trasferirsi in un club di prestigio e di trovare un ingaggio migliore si complicano.