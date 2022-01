Futuro Belotti, Romano: “Non rinnova. Toronto una possibilità, ma ne ha altre”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Andrea Belotti, accostato anche all'Inter

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Andrea Belotti: “Non rinnova col Torino. A gennaio resta, a giugno dovrà decidere. Ha Toronto, ma anche altro, penso aspetterà prima di decidere. Toronto è una possibilità, il Newcastle non c’è proprio”. La scorsa estate, il nome di Belotti era stato accostato anche all’Inter per l’attacco.