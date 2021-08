Futuro Berardi, parla Carnevali: “Nessuna offerta, non trattiamo il suo addio”

Al Corriere della Sera, il dirigente del Sassuolo ha parlato del futuro dell'esterno d'attacco, accostato a diverse squadre

Mimmo Berardi non si tocca. Nei giorni scorsi è stato accostato a Fiorentina e Milan in chiave mercato, ma il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cederlo da qui a fine mercato. Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club, al Corriere della Sera: "Per lui non è arrivata formalmente nessuna offerta. Non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli alla Juventus per 37,5 milioni, e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Non ci sarebbero i tempi e in ogni caso Berardi per noi ha un valore economico ancora superiore”.