Conte sondato da club e nazionali, ma aspetta altro: lo scenario. La clausola…

L'ex allenatore dell'Inter è stato sondato da diverse squadre dopo l'addio ai nerazzurri, ma nessuna lo convince per ora

Antonio Conte aspetta una nuova panchina dopo l’addio all’Inter e intanto potrebbe diventare ospite speciale di Sky per la prossima stagione. L’emittente televisiva è in contatto con l’allenatore e il suo entourage, riflessioni in corso.

Come sottolineato oggi dal Corriere della Sera, Conte “è stato accostato a varie panchine, tra le altre Real Madrid e Tottenham, ha scelto di non ripartire subito, ma di attendere un’occasione convincente. Nell’accordo di risoluzione firmato con l’Inter è stata inserita una clausola che non permette al tecnico di allenare in Italia fino alla fine dell’anno, poi potrà accasarsi dove meglio riterrà. In serie A però non ci sono squadre papabili per Conte che ha già guidato Juve e Inter, vincendo con entrambe. Per il tecnico si sono fatte avanti varie nazionali europee, ma non è un’opzione ritenuta allettante”, si legge.