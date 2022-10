Inter, futuro Gosens? Ecco la posizione di Marotta in vista di gennaio

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, “il gol al Barcellona può aver segnato un punto di svolta nell’avventura nerazzurra di Gosens. Il nazionale tedesco ora è tentato dalla possibilità di rimanere all’Inter per scrivere una pagina diversa rispetta a quella dei mesi scorsi. Ma per Marotta non cambiano le valutazioni sull’ex Atalanta: se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 25 milioni (ovvero la spesa fatta per acquistarlo dall’Atalanta) verrà presa seriamente in considerazione”, si legge.