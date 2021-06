Sky – Futuro Hakimi, settimana chiave: il vero motivo per cui l’Inter ‘tifa’ PSG

Le ultimissime novità sul futuro dell'esterno marocchino, conteso dalle due big europee e candidato numero uno a lasciare i nerazzurri

L' Inter ha le idee chiare. Entro il 30 giugno la società nerazzurra vuole riuscire a chiudere l'operazione Hakimi in uscita e ha una preferenza netta tra PSG e Chelsea. Il motivo lo ha svelato Sky Sport e in particolare Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta per aggiornare sull'esterno marocchino.

Queste le sue dichiarazioni a Sky: “Il PSG è più avanti del Chelsea per Hakimi, c’era anche il Bayern. Sarà una settimana importante per capire se arriverà questo rilancio, per l’Inter sarebbe importante concludere la cessione entro il 30 giugno per la chiusura del bilancio. Il PSG può avvicinarsi agli 80 milioni con soldi, cash, mentre il Chelsea farebbe soldi e contropartite. Marcos Alonso più di Emerson, ma l’Inter preferirebbe solo cash per poi spendere come vuole i soldi”, le sue parole.