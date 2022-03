Futuro Kessié, l’Inter non ha negato il gradimento: “Ma un altro club lo ha in pugno”

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Franck Kessié, accostato anche all'Inter. L'ivoriano è in scadenza al 30 giugno 2022

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Franck Kessié , centrocampista del Milan in scadenza al 30 giugno 2022. L’Inter osserva con attenzione la situazione, ma per Alfredo Pedullà in pole c’è il Barcellona per l’ivoriano. Ormai lo ha in pugno, assicura il giornalista sulla Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona da oltre un mese ha strappato un accordo sullo parola al difficilissimo Atangana in attesa di arrivare alle auspicate firme”, si legge.

L’Inter come dicevamo osserva la situazione e non è la sola: “Kessié piace al Tottenham perché Conte lo avrebbe preso al volo durante la sua esperienza con l’Inter, ma oggi non ci sono i margini. La stessa Inter non ha negato il gradimento, ma pensare di avvicinarsi a 7 milioni a stagione, quando bisogna annunciare Brozovic e guardare agli equilibri degli altri rinnovi, non sarebbe una mossa opportuna. La Juve è andata su Zakaria a gennaio e la prossima estate vorrà un centrocampista più tecnico. Sarebbe un bel profilo all’altezza del Paris Saint-Germain, se non fosse che quell’asticella è magari più alta, con tutto il rispetto per Kessie. Adesso dobbiamo solo pazientare in modo che l’accordo verbale raggiunto da un mese si trasformi in uno scarabocchio su un contratto pronto per essere depositato. Il vantaggio del Barcellona, dopo una lunga fuga, è tale che sarebbe imperdonabile farsi bruciare al fotofinish con un colpo di reni. Ma ormai non dipende da Laporta, aspettiamo solo che Atangana conduca il suo ambiziosissimo Franck all’appuntamento per una firma”, si legge.