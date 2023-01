Sky – Futuro Lukaku: l’Inter si deve fare questa domanda specifica ora

L’Inter si interroga sul futuro di Romelu Lukaku, attualmente ai box per infortunio

L’Inter si interroga sul futuro di Romelu Lukaku, attualmente ai box per infortunio. Non preoccupa il problema ai tendini del ginocchio, ma è l’ennesimo stop della travagliata stagione del belga. Ecco le riflessioni dallo studio di Sky Sport in chiave mercato: