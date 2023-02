Futuro Lukaku, CdS: “Ora servono i fatti. Rinnovo prestito? La volontà Inter”

Appuntamenti chiave

"Inutile nascondere che, finora, il bis in nerazzurro non ha rispettato le aspettative di Lukaku e, evidentemente, nemmeno dell’universo interista. C’è ancora margine, però, per ribaltare il destino. Un appuntamento è la Champions. Il Porto è un avversario ostico, ma non imbattibile, quindi i quarti di finale sono tutt’altro che un miraggio. Se il traguardo dovesse essere tagliato grazie a Big Rom, allora sarebbe un primo e significativo passo verso un futuro ancora colorato di nerazzurro. Anche la Coppa Italia è un obiettivo che non può essere trascurato: ci sarà la semifinale contro una tra Juventus e Lazio e poi, nel caso, la finale. È vero che lo scudetto, con la conseguente seconda stella, è stato amaramente accantonato, non mancano, però, le opportunità per riprendersi la scena. A questo punto, è tutto nelle gambe e nei piedi di Big Rom.