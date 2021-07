Mercato Inter, Gazzetta svela: “Alla lunga il destino di Nainggolan si chiama…”

Le ultime novità sul futuro del Ninja, che si sta allenando regolarmente ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi

Ancora non c’è l’accordo tra Radja Nainggolan e il Cagliari. L’Inter è disposta a lasciar andare il Ninja, che sta lavorando regolarmente alla Pinetina con Simone Inzaghi, ma manca l’intesa tra il belga e il club sardo sull’ingaggio. Parti al lavoro per limare le distanze e - come svela gazzetta.it nel podcast odierno sul mercato - “alla lunga il suo destino si chiama comunque Cagliari”.