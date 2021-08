Quale futuro ora per Nainggolan? Cagliari in pole, ma è corsa a tre

Il centrocampista belga oggi ha rescisso il contratto con i nerazzurri: sono tre le squadre interessate al suo cartellino

Radja Nainggolan dopo la risoluzione del contratto con l'Inter (con buonuscita) è chiamato a decidere il proprio futuro. Il Cagliari è sicuramente in pole position, ma non è l'unica squadra in corsa per il Ninja, come svelato dal sito di Alfredo Pedullà. "L’Inter ha voluto liberare Nainggolan per dargli la possibilità di scegliere serenamente: il Cagliari resta favorito sul Besiktas e su un altro club straniero, ma questo è un alto discorso", si legge. Occhio dunque agli aggiornamenti in arrivo sul belga: il futuro è da scrivere.