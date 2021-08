Futuro Nandez: offerta Tottenham migliore di quella Inter, cifre e dettagli

Importanti aggiornamenti in arrivo direttamente dalla Sardegna sul futuro del jolly di centrocampo uruguaiano

Alessandro Cosattini

Nahitan Nandez è pronto a dire addio al Cagliari, ma non per vestire la maglia dell'Inter. È stato a un passo dai nerazzurri, ma salvo sorprese andrà in Premier League, dove lo attende il Tottenham dell'ex dirigente della Juve Fabio Paratici. Importanti novità arrivano da centotrentuno.com, sito vicino alle vicende del Cagliari.

Queste le ultimissime: “L’esclusione dalla Coppa Italia, la probabile multa, il silenzio. L’Inter ci aveva provato e quasi era arrivata al giocatore, ma la cessione improvvisa di Lukaku ha fatto saltare il banco. L’offerta nerazzurra non era più congrua, i problemi economici superati con la partenza del belga hanno imposto al presidente Giulini il rilancio. Nello stesso momento l’entourage del giocatore si è mosso per trovare una soluzione alternativa puntando dritto alla Premier. Così ecco arrivare il Tottenham di Paratici, un tempo deus ex machina del mercato della Juventus e ora passato agli Spurs.

Prestito oneroso con obbligo di riscatto, cifra totale intorno ai 30 milioni con una prima tranche – quella dell’accordo temporaneo – pari a 10 milioni di euro e l’acquisto definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni. Un’offerta decisamente migliorativa rispetto a quella dell’Inter che si era fermata a soli 3 milioni per il prestito e aveva provato più volte ad abbassare il totale a 25 milioni, senza dimenticare il diritto di riscatto e non l’obbligo. Tutto sembrerebbe portare verso la fumata bianca nei prossimi giorni, mettendo fine a una diatriba rapida, ma intensa. Solo le firme però potranno chiudere il libro di Nández a Cagliari, come insegna il passato recente e meno recente con il León le sorprese sono dietro l’angolo”, si legge.

(Fonte: centotrentuno.com)