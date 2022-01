Inter, via Perisic dopo l’arrivo di Gosens? “Ecco la vera intenzione del club”

Rinnovo o addio? È ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno

Rinnovo o addio? È ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno. A maggior ragione dopo l'arrivo di Robin Gosens. Ne parla così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: “Perisic? Le sue richieste economiche sono importanti. L’Inter non ha ancora detto di no, vuole aspettare. Non c’è un discorso dentro Gosens e fuori Perisic. Questo Perisic non ha nulla da invidiare a Gosens, l’intenzione è di parlare e vedere come evolve la situazione”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).