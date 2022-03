Romano: “Inter, futuro Pinamonti legato anche a questo colpo in entrata”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così delle strategie di mercato dell’Inter per l’estate

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così delle strategie di mercato dell’Inter per l’estate: “Prima i nerazzurri devono capire cosa fare con tanti giovani, per esempio Pinamonti. Prima di andare forte su Scamacca, il club deve muoversi con una serie di incastri, non solo Vidal e Sanchez in uscita, ma anche Pinamonti appunto. Capire chi andrà via e poi investire, questa è la strategia dell’Inter”, le sue parole sul canale Twitch di SOS Fanta.