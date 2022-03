Inter, il futuro di Sanchez resta in bilico: occhio a una clausola speciale

Sull’altalena. Prosegue tra alti e bassi la stagione di Alexis Sanchez in casa Inter e si torna a parlare di un suo possibile addio

Sull’altalena. Prosegue tra alti e bassi la stagione di Alexis Sanchez in casa Inter e si torna a parlare di un suo possibile addio in estate. Lo fa calciomercato.com: “Alexis Sanchez non è stato multato dall'Inter per il rosso preso in Champions, ma il suo futuro resta in bilico. Nel contratto del cileno c'è la clausola di svincolo a 4 milioni di euro, ma il club nerazzurro è anche pronto ad ascoltare offerte per dire addio a fine anno”, si legge.