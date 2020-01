Mundo Deportivo si sbilancia sul futuro di Arturo Vidal: “Il Barça è sicuro: il giocatore…”

Secondo le fonti del Mundo Deportivo il Barça è abbastanza sicuro del futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, insieme ad Ivan Rakitic, è stato al centro di numerose voci e speculazioni di mercato. L’Inter avrebbe fatto più di un tentativo per cercare di portare Vidal alla corte di Antonio Conte, che lo conosce bene. L’agente del calciatore aveva portato a galla anche dei presunti mancati pagamenti da parte del club, mossa che è stata interpretata come un tentativo di mettere pressione al Barça. Ma i blaugrana dormono sonni tranquilli perché sono piuttosto convinti del fatto che il cileno non si muoverà. Anche per Rakitic sembra non siano previste grosse novità, a meno di un’offerta dell’ultimo minuto. Le fonti del Mundo Deportivo aggiungono che Vidal ha il sostegno della squadra: i compagni gli avrebbero chiesto proprio nel viaggio negli Emirati di riconsiderare la sua posizione. Vidal non si muoverà dal Barça.

(Mundo Deportivo)