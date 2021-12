Futuro Vlahovic, Inter vigile: “Lui non vuole l’Arsenal: seria possibilità che…”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “La Fiorentina è chiarissima, per Vlahovic sotto i 70 milioni non si scende. Continuo a leggere di Arsenal, ma il club inglese non è minimamente nella testa di Dusan. C’è la seria possibilità che resti Vlahovic a gennaio. Il colpo Ikoné in casa Fiorentina non è legato a Vlahovic, è un esterno, sono operazioni slegate”, le sue parole.