Flamengo-Gabigol, ecco l’ultimo ostacolo da superare. L’intenzione dell’Inter…

C’è ancora un ultimo ostacolo per il passaggio definitivo di Gabigol al Flamengo. Secondo quanto riporta UOL Esporte, l’offerta del club brasiliano è di circa 16 milioni di euro per l’80% del cartellino. Il vicepresidente Marcos Braz ha confermato che tra club e giocatore c’è già un accordo. Adesso i nerazzurri vorrebbero cambiare i termini dell’accordo, l’intenzione è di mantenere la percentuale più bassa possibile, del 10% o addirittura del 5%. Naturalmente questo garantirebbe una maggiore entrata economica nelle casse dell’Inter. La strategia dei nerazzurri è chiara, ricavare il massimo dalla cessione di Gabigol per poi poter investire i soldi per l’acquisto di Eriksen. Il cartellino dell’attaccante è valutato 20 milioni.

(UOL Esporte)