Inter-Gabigol, Globo: “Ecco le vere cifre”. E spunta un dettaglio mai uscito prima

La lunga trattativa tra il Flamengo, Gabigol e Inter per la cessione del centravanti brasiliani è durata quasi due mesi, ma si è conclusa ufficialmente ieri. E con un saldo positivo per il club Rubro-Negro, che è riuscito a trattenere il centravanti ad un prezzo abbastanza contenuto. Secondo quanto risulta a GloboEsporte, il Flamengo pagherà in rate annuali poco meno di 17 milioni di euro per il 90% del cartellino di Gabigol.

Il club brasiliano avrà comunque la possibilità di acquisire il restante 10%: la dirigenza ha la priorità di acquistare questa percentuale e lo farà nel caso in cui l’attaccante riesca a raggiungere determinati obiettivi presenti nel contratto. Tuttavia, non vi è alcun obbligo affinché ciò accada, conclude il portale brasiliano.