TS – Inter, Gagliardini prossimo all’addio a giugno: “Sempre che a gennaio non…”

Si è discusso tanto nelle scorse ore delle parole di Roberto Gagliardini nel post-Verona. Oggi Tuttosport è tornato sul futuro del centrocampista, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2023:

“A proposito di panchina e mercato, contro il Milan non giocherà dall’inizio Gagliardini, titolare con Parma e Verona e prossimo all’addio. Il centrocampista ha spiegato la sua posizione sabato notte dopo la vittoria con i veneti: «Non è facile giocare poco e non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni». Sempre che a gennaio - difficile - non si muova già qualcosa”, si legge.