Gagliardini, futuro a Monza? Ecco l’idea dell’Inter per il mercato di gennaio

Il futuro di Roberto Gagliardini , salvo sorprese, non sarà più all’Inter. In scadenza di contratto coi nerazzurri al 30 giugno 2023, l’ex Atalanta si guarda attorno alla ricerca della miglior soluzione. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com in vista del mercato invernale.

“L'Inter non cederà Gagliardini a gennaio, questa è l'idea del club nerazzurro, che a gennaio, per diverse ragioni, farebbe fatica a sostituirlo. L'idea è quella di separarsi a giugno, quando il contratto del calciatore andrà in scadenza. Il suo futuro potrebbe essere a pochi chilometri di distanza da Milano, a Monza, come è stato per Sensi”, si legge.