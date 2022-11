Gagliardini, in scadenza con l’Inter e col Monza alle porte: lo scenario

Il futuro di Roberto Gagliardini, salvo sorprese, non sarà più all’Inter. In scadenza di contratto al 30 giugno 2023, l’ex Atalanta si guarda attorno

Il futuro di Roberto Gagliardini , salvo sorprese, non sarà più all’Inter. In scadenza di contratto coi nerazzurri al 30 giugno 2023, l’ex Atalanta si guarda attorno alla ricerca della miglior soluzione. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com in vista del mercato invernale.

"Roberto Gagliardini è un giocatore che da diverso tempo è seguito con grande attenzione dal Torino e ora il direttore tecnico Davide Vagnati è tornato a pensare al calciatore dell'Inter come possibile rinforzo per il centrocampo di Ivan Juric. Gagliardini è in scadenza di contratto con l'Inter e, se non dovesse rinnovare il proprio contratto, il Torino potrebbe farsi avanti per cercare di acquistarlo a parametro zero", si legge.