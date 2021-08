GdS conferma: gli occhi del Cagliari anche su Satriano per l’attacco

Il giovane uruguaiano si è messo in luce questa estate alla corte di Inzaghi che vorrebbe trattenerlo ad Appiano Gentile

Dopo le partenze di Cerri e Simeone, il Cagliari è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Pavoletti. Dalla Gazzetta dello Sport arriva la conferma dell'interesse anche per Satriano, la cui posizione è stata raccontata ieri nel dettaglio da Fcinter1908.it: "Ai rossoblù piace e non poco Gianluca Scamacca, ma sulla punta del Sassuolo c’è una folta concorrenza. Inoltre rispetto ad altri club il gruppo di Semplici offrirebbe uno scenario non da titolare inamovibile. I primi contatti tra le parti ci sono stati ma solo a titolo informativo, e un’eventuale trattativa non sarà facile. Tra i giovani, i sardi seguono da tempo il nome di Satriano, 2001 dell’Inter. Tanto che il Cagliari lo avrebbe anche voluto inserire nella trattativa, poi sfumata, per Nandez. E a proposito di giovanissimi è monitorano anche il 2002 del PSG Kalimuendo, che in Serie A ha tanti corteggiatori.