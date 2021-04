GdS – Icardi andrebbe di corsa alla Juve: Wanda a lavoro, ma la strada è in salita

L'ex capitano dell'Inter e ora attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, potrebbe tornare in Italia: c'è la Juve

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere in Italia e in Serie A. L'attaccante argentino ed ex capitano dell'Inter potrebbe essere il rinforzo in attacco della Juventus, che va a caccia di una prima punta in vista della prossima stagione.