GdS / Inter-Dybala, Marotta perfettamente informato: ecco il piano. C’è chi sussurra…

L'Inter lavora al possibile colpo Dybala: i dettagli della strategia dei nerazzurri e l'idea di Marotta sull'argentino

Alessandro De Felice

L'Inter sogno il colpo ad effetto. E il nome è quello di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus. La 'Joya' è in scadenza a fine stagione col club bianconero ed è finito nel mirino dell'Inter, che studia un arrivo che sarebbe clamoroso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Non solo un colpo a livello tecnico ma anche un acquisto dall’enorme valore simbolico: prima lo scudetto che ha interrotto la serie bianconera, poi la Supercoppa, in estate lo «scippo» del numero 10, una specie di Triplete rivisitato in chiave derby d’Italia".

Al momento Dybala e la Juve sono distanti ed è salita un po' di tensione. Le parti avevano raggiunto l'accordo totale a ottobre per un rinnovo quinquennale da otto milioni netti più due di bonus a stagione. Poi qualcosa è cambiato proprio quando c'era da mettere nero su bianco l'accordo:

"L’Inter sa tutto, Marotta è perfettamente informato della situazione, conosce ogni movimento intorno all’argentino. E dunque sa pure, il dirigente nerazzurro, che fino alla fine di questo mese il numero 10 ha dato la priorità alla Juve. Non vuole parlare con altre società, e sì che più di qualche telefonata è già arrivata a Jorge Antun, il manager dell’argentino. Però, d’altro canto, Paulo non si spiega la retromarcia dei suoi dirigenti, gli stessi con cui era giunto a un accordo vero e proprio, oggi vogliosi di ridiscutere i termini, sia a livello di durata sia di entità dell’ingaggio".

L'Inter osserva da lontano e pianifica il possibile assalto a Dybala. La 'Rosea' rivela i dettagli della strategia nerazzurra:

"Il club di Zhang non può intervenire sui parametri di ottobre, i 10 milioni complessivi sono fuori scala per chi ha da poco rinnovato il contratto di Lautaro a 6 milioni più bonus e altrettanto sta facendo con Brozovic. Se però il livello della partita si abbassa, se cioè si comincia a ragionare su basi inferiori, allora il colpo Dybala diventa una gara a cui l’Inter vuole iscriversi, anche con ottimi motivi per pensare di poterla portare a casa. Il corteggiamento è iniziato, c’è chi sussurra ci sia già stato un approccio. Prematuro ma non troppo, perché i conti in viale della Liberazione sanno farli bene. Traduzione: se il nuovo contratto di Dybala non si discosterà molto dall’attuale con la Juve, l’Inter ci sarà. E lo stesso argentino - c’è da giurarci - ne è a conoscenza. A giugno il monte ingaggi nerazzurro sarà decisamente più leggero dell’attuale, se è vero che sono in scadenza due big come Vidal e Vecino: in tutto un peso di circa 16 milioni lordi annui sulle casse dell’Inter. Quei 16 milioni sono abbastanza per pianificare l’assalto a Dybala".

Marotta è pronto a provarci per la seconda volta. L'amministratore delegato nerazzurro tenta di nuovo di portare la 'Joya' a Milano:

"L’attacco dell’Inter della prossima stagione cambierà, è quasi inevitabile. Molto dipenderà da cosa proporrà il mercato, in entrata ma pure in uscita, magari anche intorno a Lautaro e Sanchez. Non sono un mistero neppure i movimenti nerazzurri su Scamacca, guarda caso altro incrocio di mercato con la Juventus. Dybala a costo zero è un piatto troppo prelibato per non ingolosire l’Inter. Marotta ci ha già provato nell’estate 2019, quando tentò di imbastire con la Juventus uno scambio con Icardi. La stima è la stessa, 30 mesi dopo. E l’affare, paradossalmente, è più fattibile oggi che allora. La mossa è pronta, Marotta però non ha voglia di affondi a vuoto, perché le battaglie perse non piacciono a nessuno. Il pallino in mano in fondo ce l’ha Dybala, ancor più che la Juventus. E allora basta aspettare ancora qualche settimana, per scoprire le carte. L’Inter è oggi il cavallo di rincorsa. Che poi magari vince di corto muso".